England-Legenden schwärmen von Xhaka: "Transfer der Saison"

Justin Schroll 11.11.2025 • 14:21 Uhr Neuzugang Granit Xhaka spielt mit Sunderland bislang eine herausragende Saison in der Premier League. Zwei englische Legenden sind voll des Lobes.

Der AFC Sunderland spielt bislang als Aufsteiger eine überragende Saison in der Premier League und steht nach elf Spieltagen auf Platz vier. Einen gehörigen Anteil am Erfolgslauf des Überraschungsteams aus dem Nordosten Englands hat ein Neuzugang aus der Bundesliga: Granit Xhaka, der nun von mehreren englischen Experten über den grünen Klee gelobt wird.

Nach zwei erfolgreichen Jahren bei Bayer Leverkusen – gekrönt von der nationalen Double-Saison 2023/24 – verabschiedete sich der langjährige Arsenal-Akteur im Sommer nahezu aus heiterem Himmel zu den „Black Cats“ und erwies sich auf Anhieb als Volltreffer, der von Anfang an als Kapitän auflief und in Sunderlands Mittelfeld den Takt angibt.

„Wenn man in die Premier League zurückkehrt, fragt man sich, ob er das schaffen kann“, sagte die englische Fußballlegende Wayne Rooney in „The Wayne Rooney Show“ über den 33 Jahre alten Schweizer Nationalspieler, der in Sunderland bis 2028 unterschrieben hat. „Dazu stellte sich natürlich die Frage, welchen Einfluss er bei einem Aufsteiger haben könnte.“

Sunderland: Xhaka „Transfer der Saison“

Und Rooney gibt auch gleich eine eindeutige Antwort: „Er ist wahrscheinlich der Transfer der Saison. Er spielt brillant. Sunderland hat einen sehr jungen Kader. Er ist fast wie eine Vaterfigur und als Kapitän eine große Hilfe. Sie haben im Sommer viele Neuzugänge verpflichtet. Er ist mit seiner Erfahrung für den Trainer und die Spieler sicherlich eine große Unterstützung.“

In die gleiche Kerbe schlug auch der frühere Liverpool-Star Jamie Carragher: „Er muss der Transfer der Saison sein! Gibt es derzeit in der Premier League jemanden, der einen größeren Einfluss auf seinen Klub hat als Granit Xhaka? Das kann nicht sein.“

Nicht zu vergessen: Während andere englische Vereine wie zum Beispiel der FC Liverpool für unter anderem Florian Wirtz und Alexander Isak, die noch auf den endgültigen Durchbruch warten, mehr als 200 Millionen Euro auf den Tisch legten, war Xhaka ein echtes Schnäppchen, das für rund 15 Millionen Euro plus fünf weitere als mögliche Bonuszahlungen nach England zurückkehrte.