Familie war im Haus: Erneuter Einbruch bei England-Star

SID 12.11.2025 • 16:29 Uhr Schockmoment für den Chelsea-Profi: Raheem Sterling ist mit seinen Kindern daheim, als Einbrecher in das Anwesen eindringen.

Der englische Fußballstar Raheem Sterling ist erneut Opfer eines Einbruchs geworden. Unbekannte drangen in das Haus des 30-Jährigen in Berkshire ein, während sich Sterling gemeinsam mit seiner Partnerin Paige Milian und drei Kindern im Haus aufhielt. Verletzt wurde niemand.

Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem Premier-League-Spiel seines Klubs FC Chelsea gegen die Wolverhampton Wanderers am vergangenen Samstag. Sterling stand nicht im Kader und war daher zu Hause.

Erster Einbruch während der WM 2022

„Während dies der ultimative Eingriff in Privatsphäre und Sicherheit ist, sind wir dankbar, bestätigen zu können, dass er und seine Liebsten wohlauf sind“, teilte ein Sprecher mit.