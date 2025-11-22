Klatsche ohne Wirtz: Liverpools Krise verschärft sich

SID 22.11.2025 • 18:22 Uhr Sechs Pleiten in sieben Spielen: Ohne Florian Wirtz geht der Meister an der Anfield Road unter - und steckt in einer tiefen Krise.

Die Krise spitzt sich zu: Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat ohne Florian Wirtz einen weiteren heftigen Rückschlag kassiert. In Abwesenheit des angeschlagenen Nationalspielers gingen die Reds beim 0:3 (0:1) gegen Nottingham Forest an der heimischen Anfield Road unter. Es war die sechste Niederlage für die Mannschaft von Teammanager Arne Slot in den vergangenen sieben Premier-League-Spielen.

Liverpool geriet nach der Pleite im Topspiel bei Manchester City (0:3) trotz drückender Überlegenheit vor der Pause abermals in Rückstand, Murillo (33.) traf fast aus dem Nichts für die Gäste. Ohne Wirtz, der mit muskulären Problemen vom DFB-Team zurückgekehrt war, kassierte Liverpool kurz nach Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag: Nicolò Savona (46.) erhöhte, ehe Morgan Gibbs-White (78.) per Abstauber für den Endstand sorgte. Die Reds rutschten auf Rang elf ab.

Nationalstürmer Niclas Füllkrug feierte derweil sein Comeback bei West Ham United. Beim 2:2 (2:0) beim AFC Bournemouth stand der Angreifer erstmals seit seinem Anfang Oktober erlittenen Muskelbündelriss auf dem Platz. Füllkrug, der zuletzt auch die Länderspiele des DFB-Teams verpasst hatte, wurde in der 74. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Wenig später kassierte West Ham den Ausgleich.