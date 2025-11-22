Die Krise spitzt sich zu: Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat ohne Florian Wirtz einen weiteren heftigen Rückschlag kassiert. In Abwesenheit des angeschlagenen Nationalspielers gingen die Reds beim 0:3 (0:1) gegen Nottingham Forest an der heimischen Anfield Road unter. Es war die sechste Niederlage für die Mannschaft von Teammanager Arne Slot in den vergangenen sieben Premier-League-Spielen.
Klatsche ohne Wirtz: Liverpools Krise verschärft sich
Liverpool geriet nach der Pleite im Topspiel bei Manchester City (0:3) trotz drückender Überlegenheit vor der Pause abermals in Rückstand, Murillo (33.) traf fast aus dem Nichts für die Gäste. Ohne Wirtz, der mit muskulären Problemen vom DFB-Team zurückgekehrt war, kassierte Liverpool kurz nach Wiederanpfiff den nächsten Nackenschlag: Nicolò Savona (46.) erhöhte, ehe Morgan Gibbs-White (78.) per Abstauber für den Endstand sorgte. Die Reds rutschten auf Rang elf ab.
Nationalstürmer Niclas Füllkrug feierte derweil sein Comeback bei West Ham United. Beim 2:2 (2:0) beim AFC Bournemouth stand der Angreifer erstmals seit seinem Anfang Oktober erlittenen Muskelbündelriss auf dem Platz. Füllkrug, der zuletzt auch die Länderspiele des DFB-Teams verpasst hatte, wurde in der 74. Minute beim Stand von 2:1 eingewechselt. Wenig später kassierte West Ham den Ausgleich.
In der Spitzengruppe verkürzte der FC Chelsea den Rückstand auf Tabellenführer FC Arsenal zumindest vorübergehend auf drei Punkte. Die Blues gewannen dank der Treffer von Pedro Neto (37.) und Enzo Fernández (88.) mit 2:0 (1:0) beim FC Burnley. Arsenal trifft erst am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Nordlondon-Derby auf Tottenham Hotspur.