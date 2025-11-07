Links oder zentral? Slot legt sich bei Wirtz nicht fest

SID 07.11.2025 • 11:08 Uhr Vor dem Liga-Kracher bei Manchester City macht Liverpools Trainer ein Geheimnis um die Position des deutschen Ausnahmekönners Florian Wirtz.

Links? Zentral? Oder gar rechts? Liverpools Meistertrainer Arne Slot will sich vor dem Liga-Kracher bei Manchester City am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) nicht auf eine Position für Nationalspieler Florian Wirtz festlegen.

„Florian kann auf mehr als nur einer Position spielen“, sagte Slot bei einer Pressekonferenz am Freitag: „Es geht mehr darum, ihn in die Positionen zu bringen, wo er gut ist.“

Wirtz überzeugte gegen Real Madrid

Der Niederländer hatte Wirtz nach einigen unglücklichen Auftritten in der Premier League zuletzt auf dem linken Flügel eingesetzt, wo der deutsche Kreativspieler in der Champions League gegen Real Madrid (1:0) eine starke Leistung gezeigt hatte.

„Wir sollten nicht so fokussiert sein, ob er eine 10, eine 11 oder eine 8 ist“, sagte Slot nun: „Wir wollen ihn um die Box herum haben, zentral oder ein bisschen weiter links oder ein bisschen weiter rechts, um die Menge an Chancen zu kreieren, die er schon für uns kreiert hat.“

Wirtz hin oder her – Slot freut sich auf ein „sehr interessantes Spiel. Als ich noch in Holland war und nicht hier gearbeitet habe, wusste ich immer genau, wann City gegen Liverpool gespielt hat. Ich kann euch sagen: Ich war immer zu 100 Prozent vor meinem Fernseher, als dieses Match gespielt wurde. Ähnlich wie beim Clásico. Das sind die wenigen Spiele, auf die sich jeder freut – selbst wenn du nicht Teil davon bist.“