Liverpool: Slot-Gerüchte werden lauter - Klopp als Nachfolger genannt

Felix Kunkel 28.11.2025 • 08:27 Uhr Nach dem nächsten Rückschlag werden die Gerüchte um eine Entlassung von Liverpool-Trainer Arne Slot lauter. Mit Jürgen Klopp wird bereits ein alter Bekannter ins Spiel gebracht.

Nach dem neuerlichen Rückschlag in der Champions League mehren sich die Spekulationen um eine mögliche Entlassung von Liverpool-Trainer Arne Slot. „Arne Slot hat eine Woche Zeit, um seinen Job zu retten“, schrieb etwa Reds-Legende Jamie Carragher in seiner Kolumne für den Telegraph.

Das Boulevardblatt Sun ging noch einen Schritt weiter und brachte bereits einen alten Bekannten als möglichen Nachfolger für den angezählten Niederländer ins Spiel: Demnach gilt Jürgen Klopp als Kandidat, falls die Verantwortlichen an der Anfield Road die Reißleine ziehen.

Sollte der frühere Erfolgscoach, der Liverpool neun Jahre lang prägte und unter anderem zur Meisterschaft und zum Champions-League-Titel führte, zurückkehren, sei eine Anstellung als Interimstrainer bis Saisonende das „wahrscheinlichste“ Szenario.

FC Liverpool: PSG-Trainer und Klopp gehandelt

Wie es im Bericht weiter heißt, haben die Eigentümer der Reds aber Luis Enrique von Paris Saint-Germain als „langfristiges Ziel“ im Visier. Klopp, der inzwischen als Global Head of Soccer bei Red Bull fungiert, wäre demzufolge nur eine mögliche Übergangslösung.

Noch aber sitzt Arne Slot bei Liverpool im Sattel, auch wenn die sportliche Situation mit zuletzt neun Niederlagen aus zwölf Spielen immer prekärer wird.

Während der englische Mirror berichtet, dass der Liverpool-Trainer aktuell zumindest „nicht unmittelbar“ von einer Entlassung bedroht sein soll, erklärte Carragher, dass die nächsten drei Spiele wahrscheinlich über Slots Zukunft entscheiden werden.

Legende wird deutlich: „Würde die Situation unhaltbar machen“

„Es ist kaum zu glauben, dass dieser Satz geschrieben wird, aber die nächsten drei Spiele von Liverpool sind gegen West Ham United, Sunderland und Leeds United. Alles unter sieben Punkten würde eine ohnehin schon inakzeptable Situation unhaltbar machen“, wurde der 47-Jährige deutlich.

Nach dem 0:3 in der Liga am vergangenen Wochenende gegen Kellerkind Nottingham Forest verloren die Reds am Mittwoch mit 1:4 in der Königsklasse bei der PSV Eindhoven. Slot, der Liverpool in der letzten Saison noch zur Meisterschaft geführt hatte, sprach hinterher von „sehr negativen“ Emotionen und übte sich in Durchhalteparolen: „Der einzige Weg ist, jetzt weiterzumachen, uns unserer Situation zu stellen, wirklich hart zu kämpfen.“