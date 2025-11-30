Paukenschlag in der Liverpool-Startelf! Slot setzt Superstar auf die Bank

Arne Slot setzt Superstar Mohamed Salah auf die Bank! Gegen West Ham United steht der Ägypter zum ersten Mal in dieser Premier-League-Saison nicht in der Startelf des FC Liverpool. Bislang war Salah in jedem der zwölf Ligaspiele Teil der Anfangsformation gewesen.
Paukenschlag in der Reds-Startelf
Der Linksfuß steckt allerdings in einer Form-Krise. Zuletzt forderten Experten bereits, dass Slot den Superstar auf die Bank setzen solle. Salah blieb in den letzten vier Spielen ohne Tor oder Vorlage und wurde zudem für mangelnde Defensivarbeit kritisiert.
Florian Wirtz feiert derweil sein Startelf-Comeback, nachdem er zuletzt zwei Spiele verletzungsbedingt aussetzen musste.
Slot erklärt Salahs Bankplatz
„Slot trifft dramatische Entscheidung“, titelte die Daily Mail mit Blick auf Salahs Bankplatz.
Vor der Partie spielte Slot seine Entscheidung gegen Salah herunter. „Wir spielen vier Spiele in zehn Tagen. Manchmal sitzt Alex (Isak) auf der Bank, manchmal Florian (Wirtz). Das ist die Elf, die ich heute ausgewählt habe“, sagte der Niederländer bei Sky Sports. „Ich habe mehr als elf gute Spieler, und es ist nicht das erste Mal, dass ich mich entschieden habe, Mo (Salah) nicht spielen zu lassen.“
Bereits in der Champions League war der Linksfuß gegen Galatasaray und Frankfurt nur eingewechselt worden. In der Premier League stand Salah allerdings in den letzten 53 Spielen der Reds in Serie in der Startelf, fehlte nicht einmal wegen einer Verletzung. Beim letzten Mal, als er zu Beginn auf der Bank saß, war Jürgen Klopp noch Liverpools Trainer.
Kurios: Am 27. April 2024, als Salah nur eingewechselt wurde, hieß der Gegner - genau wie jetzt - West Ham United.