Premier League: De Ligt kontert Tel in irrer Schlussphase

SPORT1 08.11.2025 • 15:42 Uhr Tottenham und Manchester United liefern sich ein dramatisches Duell. Mathys Tel spielt eine zentrale Rolle.

Dieses Spitzenspiel war nichts für schwache Nerven! Nach einer irren Schlussphase trennten sich Tottenham Hotspur und Manchester United mit 2:2 (0:1) und verpassten somit beide in der Premier League den Sprung auf Rang zwei. Mit Mathys Tel und Matthijs de Ligt standen zwei ehemalige Bayern-Stars besonders im Fokus.

Denn Tel avancierte zum Super-Joker. Der Stürmer kam nach 79 Minuten auf das Feld. Zu diesem Zeitpunkt lag Tottenham durch den Treffer von Bryan Mbeumo aus der 32. Minute noch 0:1 zurück.

Tel schlägt als Joker gegen de Ligt zu

Doch kurz nach seiner Einwechslung war Tel direkt zur Stelle und glich brachial aus.

Eine flache Hereingabe von der linken Seite nahm der Franzose an, drehte sich schnell und ließ Gegenspieler de Ligt bei dem Drehschuss keine Chance (84.).

„Das ist eine Bewegung, an der ich im Training arbeite. Es geht darum, zu üben, zu üben und nochmals zu üben. Ich habe gesehen, wie der Ball auf mich zukam, und musste nur meinen Körper drehen, um zu schießen. Ich möchte dem Team, dem Trainer und dem Verein helfen. Ich möchte meine Aufgabe erfüllen, und genau das versuche ich jeden Tag“, sagte Tel bei TNT Sports.

Richarlison dreht Partie - de Ligt trifft nach 95 Minuten

Tel fügte an: „Wir sind trotzdem sauer, weil wir hätten gewinnen müssen.“

In der Nachspielzeit ließ Richarlison die Fans endgültig ausflippen. Er köpfte die Spurs zum 2:1 (90.+1). Doch als alles nach einem Sieg für die Gastgeber aussah, stieg de Ligt bei einer Ecke am höchsten und sorgte für das 2:2 (90.+5).

„Zum Glück haben wir einen Punkt geholt. Ich finde, wir hätten aufgrund unserer Leistung mehr verdient gehabt. Ich hatte das Gefühl, dass wir in der zweiten Halbzeit etwas müde waren. Wir hatten keine Chance, aus unserer Hälfte herauszukommen“, so de Ligt bei TNT Sports.