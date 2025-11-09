Übler Zwischenfall in der Premier League

Maximilian Huber 09.11.2025 • 17:24 Uhr Im Spiel bei Aston Villa stoßen zwei Spieler des AFC Bournemouth unglücklich zusammen. Nach einer minutenlangen Unterbrechung wird die Partie wieder fortgesetzt.

Schockierende Bilder in der englischen Premier League: Im Spiel zwischen Aston Villa und dem AFC Bournemouth (4:0) ist es nach nicht einmal vier gespielten Minuten zu einem unglücklichen Zusammenprall gekommen.

Zwei Spieler der Gäste aus Bournemouth, Adam Smith und Ex-Leipziger Tyler Adams, stießen in einem Luftduell mit den Köpfen zusammen und blieben anschließend minutenlang auf dem Rasen liegen.

Schiedsrichter John Brooks unterbrach die Partie nach dem Horror-Crash umgehend und holte das medizinische Personal auf den Platz.

Ärzte untersagen Smith das Weiterspielen

Rund vier Minuten nach dem Zusammenprall konnten beide Profis wieder aufstehen, Smith trug eine große Platzwunde davon. Stark blutend wurde der Verteidiger ebenso wie Adams vom Platz begleitet.

Smith wurde an der Seitenlinie weiter untersucht, woraufhin ihm die Teamärzte das Weiterspielen untersagten. Alex Jimenez kam für Smith nach zehn Minuten ins Spiel, Tyler Adams hingegen beendete das Spiel ohne Auswechslung.