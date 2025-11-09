Übler Zwischenfall in der Premier League

Schockierende Bilder in der englischen Premier League: Im Spiel zwischen Aston Villa und dem AFC Bournemouth (4:0) ist es nach nicht einmal vier gespielten Minuten zu einem unglücklichen Zusammenprall gekommen.
Übler Zusammenprall in England
Zwei Spieler der Gäste aus Bournemouth, Adam Smith und Ex-Leipziger Tyler Adams, stießen in einem Luftduell mit den Köpfen zusammen und blieben anschließend minutenlang auf dem Rasen liegen.
Schiedsrichter John Brooks unterbrach die Partie nach dem Horror-Crash umgehend und holte das medizinische Personal auf den Platz.
Ärzte untersagen Smith das Weiterspielen
Rund vier Minuten nach dem Zusammenprall konnten beide Profis wieder aufstehen, Smith trug eine große Platzwunde davon. Stark blutend wurde der Verteidiger ebenso wie Adams vom Platz begleitet.
Smith wurde an der Seitenlinie weiter untersucht, woraufhin ihm die Teamärzte das Weiterspielen untersagten. Alex Jimenez kam für Smith nach zehn Minuten ins Spiel, Tyler Adams hingegen beendete das Spiel ohne Auswechslung.
Im Villa Park zu Birmingham unterlag Bournemouth mit 0:4, auch Ex-BVB-Star Donyell Malen (traf zum 4:0) trug sich in die Torschützenliste ein.