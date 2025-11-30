Geniestreich nach 364 Tagen! Zirkzee plötzlich wie Zlatan Ibrahimovic

Philipp Heinemann 30.11.2025 • 15:13 Uhr Die Red Devils drehen das Spiel und vermeiden die nächste Krise - was auch an dem brillanten Abschluss eines ehemaligen Bayern-Spielers liegt.

Manchester United hat die nächste Krise in der englischen Premier League abgewendet. Die Red Devils drehten eine enge Partie bei Crystal Palace und kamen beim 2:1 (0:1) zum ersten Sieg nach drei Begegnungen ohne Dreier.

United überflügelte Palace in der Tabelle und hielt Anschluss an die Spitzenplätze. Für die Gastgeber war es die erste Heimniederlage nach zuvor zwölf Partien ohne Pleite.

Ex-Bundesliga-Spieler schießt doppelten Elfer

Der frühere Mainzer Jean-Philippe Mateta brachte die Mannschaft von Teammanager Oliver Glasner per Foulelfmeter in Führung (36.) - im zweiten Versuch. Sein erster Treffer vom Punkt wurde nach VAR-Eingriff zurückgenommen, weil Mateta den Ball gegen sein Standbein und von dort ins Tor geschossen hatte. Bei einer Doppelberührung durch den Schützen sieht die Regel inzwischen eine Wiederholung des Strafstoßes vor.

Es roch nach einer United-Niederlage, doch dann schoss ein ehemaliger Bayern-Spieler den Ausgleich aus dem Nichts.

Der ehemalige Münchner Joshua Zirkzee (54.) kam zu seinem ersten Ligatreffer seit 364 Tagen - und es war ein äußerst sehenswerter! Nach einem Freistoß von Bruno Fernandes nahm der Ex-Münchner gekonnt an und schloss aus der Drehung aus extrem spitzen Winkel ab. Die Kugel schlug im langen Eck ein.

„Wenn jemand ein Tor gebraucht hat, dann er“

„Das ist ein Wahnsinnstreffer von Joshua Zirkzee“, schwärmte der Ex-Profi und heutige Experte Leon Osman bei der BBC: „So ein Ding sollte niemals im Netz landen.“

Ähnlich äußerte sich Ally McCoist bei TNT Sports: „Brillanter Abschluss – wirklich ein großartiger Abschluss. Hut ab!" Mit Blick auf die lange Durststrecke Zirkzees meinte er noch: „Wenn jemand ein Tor gebraucht hat, dann er.“

Völlig begeistert wurde das Tor auch von der Tageszeitung The Guardian beschrieben. Zirkzee sehe plötzlich aus „wie Zlatan Ibrahimovic zu seinen Topzeiten“. Ein indirekter Freistoß von Mason Mount (63.) brachte das dann 1:2.

Bitter für Palace: Rechtsaußen Ismail Sarr, der in 19 Saisonspielen acht Tore erzielt hat, musste verletzt vom Platz (38.).