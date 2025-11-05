Premier-League-Profi mit Schusswaffe bedroht

SPORT1 05.11.2025 • 09:19 Uhr Tottenham bestätigt, dass es sich bei dem mit einer Waffe bedrohten Profi um Destiny Udogie handelt. Mittlerweile sitzt ein Verdächtiger in Haft.

Der italienische Fußball-Profi Destiny Udogie von Tottenham Hotspur ist mutmaßlich mit einer Waffe bedroht worden. Der Klub bestätigte am Dienstag entsprechende Medienberichte.

„Wir haben Destiny und seine Familie seit dem Vorfall unterstützt und werden dies auch weiterhin tun“, hieß es von Vereinsseite. Die Tat soll sich am 6. September in einem Vorort im Norden Londons ereignet haben.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei im weiteren Verlauf der Ermittlungen berichtet worden, „dass ein weiterer Mann in seinen Zwanzigern angeblich ebenfalls von derselben Person erpresst und bedroht worden sei.“ Von Verletzungen war in beiden Fällen keine Rede.

Premier-League-Profi bedroht: Polizei nimmt Mann fest

Am 8. September sei laut Polizeiangaben derweil ein 31-jähriger Mann wegen des Verdacht auf vorsätzlichen Besitz von Schusswaffen, Erpressung und Fahren ohne Führerschein festgenommen worden.

Sieben Tage nach dem mutmaßlichen Vorfall wurde Udogie beim 3:0-Sieg gegen West Ham United eingewechselt. Der 22-Jährige war 2022 von Serie-A-Klub Udinese zu den Spurs gewechselt und anschließend direkt für eine weitere Saison an die Italiener ausgeliehen worden.

Im August 2023 debütierte der italienische Nationalspieler für Tottenham und avancierte im weiteren Verlauf zu einem wichtigen Akteur.

