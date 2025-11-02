Vor Duell mit dem BVB: Haaland präsentiert neuen Jubel

SPORT1 02.11.2025 • 21:59 Uhr Vor dem Champions-League-Duell mit Borussia Dortmund demonstrieren Manchester City und Doppelpacker Erling Haaland ihre Stärke. Der Stürmer zeigt einen neuen Jubel.

Manchester City und Erling Haaland sind bereit für Borussia Dortmund.

Das Team von Pep Guardiola bezwang im Topspiel der Premiere League das Überraschungsteam des AFC Bournemouth mit 3:1 und verdrängte den Gegner von Platz zwei.

Mit dem Sieg sendeten die Skyblues auch eine klare Botschaft an den BVB, den City am Mittwoch (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in der Champions League empfängt.

Überragender Spieler bei den Gastgebern war Stürmerstar Haaland, der in der ersten Halbzeit das 1:0 und das 2:1 für sein Team erzielte. Nach den Toren demonstrierte er seinen neuen Jubel.

Haaland jubelt wie ein Roboter

Wie ein Roboter stakste der 25-Jährige auf dem Feld herum und erinnerte damit an einen legendären englischen Nationalspieler: Peter Crouch, der für die „Thee Lions“ 42 Länderspiele bestritt, sah man nach Toren auch häufig so jubeln.

Mit seinem zweiten Tor schloss der Norweger eine traumhafte Kombination ab, nach der er selbst auch noch Gäste-Keeper Djordje Petrovic umkurvte. Nico O’Reilly stellte nach einer Stunde den Endstand her.

Patzer von Donnarumma ermöglicht Ausgleich

Bournemouth erzielte nach einem Fehlgriff von City-Keeper Gianluigi Donnarumma den zwischenzeitlichen Ausgleich durch den ehemaligen Leipziger Tyler Adams.

Nächster Gegner der Cityzens sind die Dortmunder, die nach dem 1:0-Sieg beim FC Augsburg in der Bundesliga ebenfalls mit Rückenwind in den vierten Spieltag der Ligaphase gehen.