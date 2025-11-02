Woltemade früh raus: Newcastle unterliegt West Ham

SID 02.11.2025 • 17:04 Uhr Der Nationalstürmer wird beim 1:3 in London zur zweiten Halbzeit ausgewechselt.

Niederlage und Kurzarbeit: Fußball-Nationalstürmer Nick Woltemade hat mit Newcastle United im Auswärtsspiel bei West Ham United einen Tag zum Vergessen erlebt. Beim 1:3 (1:2) in Ost-London wurde der bis dahin unauffällige Ex-Stuttgarter schon zur zweiten Halbzeit ausgewechselt und konnte nicht an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen.

Newcastle hängt mit zwölf Punkten aus zehn Spielen im unteren Mittelfeld der Tabelle fest. Das ganz schwach in die Saison gestartete West Ham (7) verbesserte sich durch seinen erst zweiten Sieg auf Platz 18.