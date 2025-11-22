Woltemade wartet auf Kracher-Duell mit Haaland

Christopher Mallmann 22.11.2025 • 18:20 Uhr Nick Woltemade steht beim Kracher gegen Manchester City in der Startelf. Auf den DFB-Star wartet das Duell mit Erling Haaland.

Es ist das vielleicht heißeste Stürmer-Duell der Premier League: Nick Woltemade trifft am Samstagabend auf Erling Haaland (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Beide Angreifer stehen beim Spiel zwischen Newcastle United und Manchester City in der Startelf.

Woltemade bekommt es damit erstmals in seiner Karriere mit Haaland zu tun, der die Torschützenliste mit 14 Treffern anführt. Woltemade liegt bei vier Toren. Zuletzt traf der DFB-Star Mitte Oktober in Brighton.

Während der jüngsten Länderspielpause waren beide Stürmer erfolgreich. Woltemade erzielte insgesamt drei Tore für Deutschland. Haaland knipste sogar viermal für Norwegen.