Trainer-Aus bei Erstligist: "Leistung unterhalb eines akzeptablen Standards"

SID 02.11.2025 • 13:58 Uhr Zwei Punkte aus zehn Spielen: Für den Portugiesen Vitor Pereira ist bei den „Wolves“ Schluss.

Der frühere 1860-Trainer Vitor Pereira ist seinen Job beim englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers los. Der Tabellenletzte trennte sich einen Tag nach der 0:3-Niederlage beim FC Fulham vom portugiesischen Teammanager, unter dem die Wolves in der laufenden Saison in zehn Spielen nur zwei Punkte geholt hatten.

„Die Ergebnisse und die Leistung sind unterhalb eines akzeptablen Standards gefallen“, hieß es in einer Pressemitteilung des Klubs. Der 57 Jahre alte Pereira war seit Dezember 2024 im Amt.

Pereira war einst bei den Löwen

Pereira war im Januar 2017 zu den Münchner Löwen gekommen, bei denen es damals unter Investor Hasan Ismaik und Geschäftsführer Anthony Power vogelwild zuging.