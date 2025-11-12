Wolverhampton verpflichtet Edwards als Pereira-Nachfolger

SID 12.11.2025 • 15:40 Uhr Rob Edwards kommt aus Middlesbrough und übernimmt ab sofort die Wolverhampton Wanderers.

Das Schlusslicht der englischen Premier League hat einen neuen Trainer gefunden: Rob Edwards übernimmt ab sofort die Wolverhampton Wanderers.

Der 42-Jährige löste seinen Vertrag beim Championship-Club FC Middlesbrough auf und unterschrieb bei den schwer angeschlagenen Wolves für dreieinhalb Jahre bis 2029. Edwards war auch schon als Profi für den Klub aktiv gewesen.