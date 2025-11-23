"Wundertor" gegen Arsenal verzückt England

Vincent Wuttke 23.11.2025 • 19:23 Uhr Richarlison gelingt ein Traumtor. England liegt dem Tottenham-Star zu Füßen.

Im Nordlondon-Derby gab es für Tottenham Hotspur beim FC Arsenal (1:4) nichts zu holen. Doch mit einem fantastischen Traumtor sorgte Richarlison für den Höhepunkt des Spiels. Die englische Presse liegt dem Brasilianer zu Füßen.

Beim Stand von 3:0 für Arsenal ging Arsenal-Star Martin Zubimendi in der 55. Minute leichtsinnig am Mittelkreis zu Werke. Joao Palhinha grätschte ihm den Ball weg. Richarlison reagierte sofort, sah David Raya weit vor dem Tor stehen und schoss aus mindestens 45 Metern in hohem Bogen sensationell in den Kasten. Das war der erste Torschuss der Spurs und das fünfte Saisontor des Brasilianers.

Gleichzeitig war es der Treffer aus der weitesten Distanz in der Premier League in dieser Saison.

Richarlison verzückt England

Die Daily Mail schrieb von einem „Wundertor“. Auch Sky befand: „Aus dem Nichts. Was für ein unfassbarer Treffer.“ Die BBC schrieb im Ticker: „Wow! Tottenham hatte bisher nichts zu sagen in Sachen Torschüsse. Aber das ist mal einer.“

Die Sun hielt sich ebenfalls nicht zurück. „Palhinha gewinnt den Ball. Was dann folgt, ist absolut außergewöhnlich. Das ist ein Moment absoluter Genialität.“