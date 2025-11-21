Klare Ansage an Woltemade

SID 21.11.2025 • 13:24 Uhr Eddie Howe lobt Nationalstürmer Nick Woltemade zwar, möchte ihn aber stärker sehen.

Trotz seiner gelungenen Startphase in der englischen Premier League wird Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade von seinem Coach bei Newcastle United noch stärker in die Pflicht genommen.

„Angesichts der begrenzten Trainingszeit, die wir mit ihm hatten, hat er wirklich gut gearbeitet und versucht, alles so gut wie möglich umzusetzen, was wir von ihm verlangt haben. Er kann stolz auf sich sein“, sagte Teammanager Eddie Howe am Freitag: „Aber wir müssen mehr fordern und wir brauchen mehr von ihm - in dem Sinne, dass er der zentrale Punkt des Teams ist.“

Newcastle trifft am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auf Ex-Meister Manchester City. Die Magpies liegen nach elf Spieltagen als 14. der Tabelle weit hinter den Erwartungen zurück. In der Champions League dagegen hat Newcastle mit drei Siegen in vier Spielen überzeugt.

Woltemade glänzte für die Nationalmannschaft

Der 23 Jahre alte Rekordneuzugang Woltemade, der im vergangenen Sommer für 90 Millionen Euro vom Bundesligisten VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt ist, hat in den ersten acht Pflichtspielen für seinen neuen Verein fünf Tore erzielt. In den zurückliegenden sechs Partien war der Stürmer dagegen nur einmal erfolgreich.