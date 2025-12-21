Auch ManUnited besiegt: Villas Weihnachtsmärchen geht weiter

SID 21.12.2025 • 19:37 Uhr Elfter Sieg aus den jüngsten zwölf Spielen: Unai Emerys Team mischt die Premier League weiter auf.

Aston Villa hat seinen märchenhaften Siegeszug in der Premier League fortgesetzt und Manchester United kurz vor Weihnachten wieder in die Krise geschossen.

Im Aufeinandertreffen zweier frühere Europacup-Champions siegte Villa am Sonntag 2:1 (1:1) und bleibt als Tabellendritter mit 36 Punkten dicht hinter dem Topduo FC Arsenal (39) und Manchester City (37).

Der einstige ManCity-Junior Morgan Rogers wurde mit seinem Doppelpack (45./58.) zum Matchwinner für das Team aus Birmingham.

Villas kometenhafter Aufstieg geht weiter

ManUnited, das durch den früheren Herthaner und Leipziger Matheus Cunha (45.+3) ausglich, liegt mit 26 Punkten nur auf Platz sieben.