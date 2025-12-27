Cherki rettet City: Später Erfolg in Nottingham

SID 27.12.2025 • 15:39 Uhr Favorit Manchester City tut sich lange schwer, holt aber die drei Punkte - und steht zumindest vorübergehend auf Rang eins.

Dank eines späten Treffers von Rayan Cherki gewinnt Manchester City mit 2:1 (0:0) beim Abstiegskandidaten Nottingham Forest und hält im engen Titelrennen der Premier League den Druck auf den FC Arsenal hoch.

Dem Starensemble von Pep Guardiola gelang am Samstag mit einiger Mühe der sechste Ligasieg in Serie, dieser bedeutet zumindest vorerst den Sprung auf Platz eins. Noch am Samstagnachmittag hat Arsenal im Spiel gegen Brighton & Hove Albion (16.00 Uhr/Sky) die Chance, an die Spitze zurückzukehren.

Nottingham, als Tabellen-17. derzeit auf dem ersten Nichtabstiegsplatz, machte es den Citizens mit seriöser Defensivarbeit schwer, nicht einen einzigen Schuss aufs Tor brachte das Team um Topstürmer Erling Haaland in der ersten Halbzeit zustande.

Premier League: Cherki entscheidet spät

Diesen gab Tijjani Reijnders dann in der 48. Minute ab und traf gleich zur Führung. Nur wenige Minuten später verwertete Omari Hutchinson (54.) allerdings einen Konter zum Ausgleich, in der Folge hätte Forest sogar in Führung gehen können.