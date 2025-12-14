City revanchiert sich für Pokalpleite in Palace

SID 14.12.2025 • 17:24 Uhr Erling Haaland führt mit einem Doppelpack City zum fünften Pflichtspielsieg in Serie.

Manchester City hat in der englischen Premier League den Druck auf den Tabellenführer FC Arsenal aufrechterhalten. In der Neuauflage des Finales um den englischen FA Cup glückte dem Team von Starcoach Pep Guardiola die Revanche bei Pokalsieger Crystal Palace mit einem souveränen 3:0 (1:0). Im Kampf um die Meisterschaft konterte City damit auch den Sieg der Gunners vom Samstag.

Im Duell mit dem Team von Ex-Eintracht-Frankfurt-Trainer Oliver Glasner waren Erling Haaland (41./89. Elfmeter) und Phil Foden (69.) erfolgreich für City, das im Pokalfinale 2025 mit 0:1 gegen Palace verloren hatte. Durch den dritten Liga-Sieg in Serie blieben die Gäste bis auf zwei Zähler an Arsenal dran, das am Samstag einen Last-Minute-Sieg (2:1) gegen die Wolverhampton Wanderers feierte.

Auch formstarker Foden trifft

Einmal mehr zeigte sich Haaland eiskalt, als er bei der ersten großen Chance Citys eine Flanke von Matheus Nunes mit dem Kopf ins Tor wuchtete (41.). Sein überaus formstarker Teamkollege Foden, der nun in vier Spielen auf sieben Torbeteiligungen kommt, sorgte mit einem strammen Distanzschuss im zweiten Durchgang für die Vorentscheidung.