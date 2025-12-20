Ex-Bundesliga-Keeper mit Bitte an Haaland

SID 20.12.2025 • 18:13 Uhr Erling Haaland ist in der Liga nicht aufzuhalten. Ein früherer Bundesliga-Keeper will anschließend sein Trikot.

Angeführt von Stürmerstar Erling Haaland hat Manchester City seinen Lauf fortgesetzt und den siebten Pflichtspielsieg in Serie gefeiert.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola setzte sich gegen Kellerkind West Ham United 3:0 (2:0) durch und übernahm damit zumindest vorübergehend die Tabellenführung der Premier League. Der nun einen Punkt zurückliegende FC Arsenal kann die Spitze am Abend beim FC Everton (21.00 Uhr) aber zurückerobern.

Haaland erzielte seine Saisontore Nummer 18 und 19 im 17. Ligaspiel (5./69.) und legte das 2:0 für Tijjani Reijnders (38.) auf. Weil der Norweger zwischendurch aber auch mal eine große Chance vergab, musste er sich von den Gästefans anhören, er sei „nur ein schlechter Andy Carroll“.

Haaland hatte im Etihad Stadium einen besonderen „Fan“. Der ehemalige Hannoveraner und Nürnberger Torwart Samuel Sahin-Radlinger saß im Publikum und hatte ein Plakat dabei, auf dem er den Stürmer mit einem augenzwinkernden Text um sein Trikot bat.

Er verwies auf Haalands Viererpack gegen ihn 2018 im Dress von Molde FK gegen Brann Bergen.