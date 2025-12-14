Derby-Pleite: Woltemade köpft entscheidend ins eigene Tor

SID 14.12.2025 • 17:55 Uhr Der Stürmer von Newcastle United hat entscheidenden Anteil an der Niederlage beim AFC Sunderland.

Nick Woltemade hat mit Newcastle United einen Derby-Einstand zum Vergessen erlebt. Im Duell beim großen Rivalen AFC Sunderland traf der deutsche Nationalstürmer am Sonntag entscheidend ins eigene Tor und wurde zum tragischen Schicksalsträger beim 0:1 (0:0). Newcastle bleibt damit im Mittelfeld der englischen Premier League stecken.

Nach einer Flanke des früheren Bundesligaprofis Nordi Mukiele versuchte Woltemade per Kopf zu klären. Wenige Meter vor dem eigenen Tor beförderte der 23-Jährige den Ball dabei unbedrängt über die Unterkante der Latte ins eigene Netz. Es war seine auffälligste Aktion, vor dem „richtigen“ Tor blieb Woltemade ungefährlich und wurde nach 75 glücklosen Minuten im Tyne-Wear-Derby ausgewechselt. Die beiden Nachbarstädte Sunderland und Newcastle waren erstmals seit fast zehn Jahren in der Premier League aufeinander getroffen.