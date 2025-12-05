Eckert wird Chefcoach in Southampton

SID 05.12.2025 • 23:08 Uhr Der 32-Jährige, der die Saints zunächst als Interimstrainer übernommen hatte, erhält nach vier Siegen in fünf Spielen einen Vertrag bis 2027.

Der Deutsche Tonda Eckert wird neuer Chefcoach des englischen Fußball-Zweitligisten FC Southampton. Der 32-Jährige, der die Saints im November zunächst als Interimstrainer übernommen hatte, erhielt nach vier Siegen in fünf Spielen einen Vertrag bis 2027. „Ich bin sehr stolz. Es ist ein tolles Gefühl, diesen Klub zu vertreten“, sagte Eckert.

Nach der Entlassung von Will Still hatte Eckert das Team vom 19. auf den 14. Platz geführt. „Ich scheue mich nicht davor, ehrgeizig zu sein und zu sagen, dass wir um den Aufstieg spielen wollen“, sagte er. In der vergangenen Saison war Southampton als Letzter aus der Premier League abgestiegen.