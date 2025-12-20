Nick Woltemade in Höchstform: Der Angreifer von Newcastle United hat im Kracher-Duell mit dem FC Chelsea (JETZT im LIVETICKER) einen Doppelpack geschnürt und damit sein Eigentor vom vergangenen Sonntag vergessen gemacht.
Emotionale Szene nach Woltemade-Tor
Emotional wurde es nach seinem Führungstor (4.), als er sich mit einer besonderen Geste an die Fans der Magpies wandte.
Der 23-Jährige klopfte sich mehrfach auf das Newcastle-Wappen, dann hob er es mit beiden Händen deutlich hervor. Schließlich warf er eine Kusshand in Richtung der Anhänger, die lauthals seinen Namen skandierten.
Fans sprechen Woltemade Mut zu
Hintergrund ist sein Eigentor bei der 0:1-Niederlage in Sunderland, als er einen Kopfball artistisch ins eigene Tor setzte. Die Fans unterstützten Woltemade dennoch und sprachen ihm Mut zu.
Auf das Führungstor des DFB-Stars, das er per Abstauber erzielt hatte, folgte rund eine Viertelstunde später sein zweiter Treffer (20.), der minutenlang vom VAR gecheckt wurde, aber schließlich zählte.
