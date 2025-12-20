Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Emotionale Szene nach Woltemade-Tor

Emotionale Szene nach Woltemade-Tor

Nick Woltemade zeigt sich gegen den FC Chelsea in Höchstform. Nach seinem Führungstor kommt es zu einer emotionalen Szene mit den Fans.
Nick Woltemade hat sich bei Newcastle United schnell eingelebt und wird von Trainer Eddie Howe in den höchsten Tönen gelobt.
Christopher Mallmann
Nick Woltemade zeigt sich gegen den FC Chelsea in Höchstform. Nach seinem Führungstor kommt es zu einer emotionalen Szene mit den Fans.

Nick Woltemade in Höchstform: Der Angreifer von Newcastle United hat im Kracher-Duell mit dem FC Chelsea (JETZT im LIVETICKER) einen Doppelpack geschnürt und damit sein Eigentor vom vergangenen Sonntag vergessen gemacht.

Emotional wurde es nach seinem Führungstor (4.), als er sich mit einer besonderen Geste an die Fans der Magpies wandte.

Der 23-Jährige klopfte sich mehrfach auf das Newcastle-Wappen, dann hob er es mit beiden Händen deutlich hervor. Schließlich warf er eine Kusshand in Richtung der Anhänger, die lauthals seinen Namen skandierten.

Fans sprechen Woltemade Mut zu

Hintergrund ist sein Eigentor bei der 0:1-Niederlage in Sunderland, als er einen Kopfball artistisch ins eigene Tor setzte. Die Fans unterstützten Woltemade dennoch und sprachen ihm Mut zu.

Auf das Führungstor des DFB-Stars, das er per Abstauber erzielt hatte, folgte rund eine Viertelstunde später sein zweiter Treffer (20.), der minutenlang vom VAR gecheckt wurde, aber schließlich zählte.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleib immer am Ball! Alle Tore, Transfers und News aus den internationalen Top-Ligen direkt in dein Postfach

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite