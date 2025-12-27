Erlösung für Wirtz: Erster Treffer für Liverpool

SID 27.12.2025 • 16:54 Uhr Der deutsche Fußball-Nationalspieler trifft in seinem 23. Einsatz für die Reds zum zwischenzeitlichen 2:0 (42.) gegen die Wolverhampton Wanderers.

Erlösung in der 1585. Pflichtspielminute: Florian Wirtz hat sein erstes Tor für seinen neuen Klub FC Liverpool erzielt. Der deutsche Fußball-Nationalspieler traf in seinem 23. Einsatz für die Reds zum zwischenzeitlichen 2:0 (42.) gegen die Wolverhampton Wanderers. Für das 1:0 hatte nur kurz zuvor der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (41.) gesorgt.