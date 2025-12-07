Füllkrug auf der Bank: West Ham bleibt auf Abstiegsplatz

SID 07.12.2025 • 17:00 Uhr Der deutsche Nationalspieler kommt in Brighton nicht zum Einsatz.

Ohne Bankdrücker Niclas Füllkrug hat West Ham United in der englischen Premier League den Sprung aus der Abstiegszone verpasst.

Die Hammers kamen bei Brighton & Hove Albion von Teammanager Fabian Hürzeler nach einem späten Gegentreffer nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Angreifer Füllkrug saß 90 Minuten lang auf der Bank.