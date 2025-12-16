Liverpool-Meisterfeier: Angeklagter zu langer Haft verurteilt

SID 16.12.2025 • 15:17 Uhr Der Mann war im Mai in eine Menschenmenge gerast, es gab zahlreiche Verletzte.

Der Angeklagte, der bei der Meisterfeier des FC Liverpool mit einem Auto in die Menge gerast war, ist zu 21 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. „Sie haben die Beherrschung in einem Anfall von Wut verloren und entschlossen, sich um jeden Preis einen Weg durch die Menge zu bahnen“, erklärte der Richter des Strafgerichts in Liverpool bei der Urteilsverkündung am Dienstag: „Ihre Handlungen haben Entsetzen und Verwüstung in einem Ausmaß verursacht, dem dieses Gericht bisher nicht begegnet ist.“

Der 54-Jährige, der sich zuletzt bereits in allen Anklagepunkten – darunter vorsätzliche schwere Körperverletzung, vorsätzliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und gefährliches Fahren – schuldig bekannt hatte, habe sein Auto als Waffe benutzt, urteilte das Gericht. Bei dem Vorfall am 26. Mai waren laut Polizeiangaben 134 Menschen verletzt worden, darunter auch Säuglinge und Kinder. 50 Personen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Getötet wurde niemand.