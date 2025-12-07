Nach 585 Tagen! Rekord-Serie reißt

SID 07.12.2025 • 18:04 Uhr Das Frauen-Team des FC Chelsea mit DFB-Star Sjoeke Nüsken unterliegt dem FC Everton. Damit endet die Rekordserie in Englands Eliteliga.

Fußball-Nationalspielerin Sjoeke Nüsken hat mit dem englischen Serienmeister FC Chelsea erstmals nach 585 Tagen wieder ein Spiel in der Womens Super League verloren.

Dem FC Everton unterlagen die Londonerinnen um die in der zweiten Halbzeit eingewechselte Nüsken am 10. Spieltag mit 0:1 (0:1), die bislang letzte Liganiederlage hatte es zuvor im Mai 2024 gegeben.

Die Japanerin Honoka Hayashi (12.) sorgte für den erst zweiten Saisonsieg für Everton. Chelsea hatte zuletzt mit saisonübergreifend 34 Ligaspielen in Serie ohne Niederlage seinen eigenen Rekord aus den Jahren 2019 bis 2021 (33 Spiele) übertroffen, konnte diesen aber nicht weiter ausbauen. Zuletzt zu Hause in der Liga verloren hatte Chelsea gar im Februar 2024.