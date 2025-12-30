Premier League: Blamage für Manchester United

Niklas Senger 30.12.2025 • 23:18 Uhr Manchester United verpasst zuhause gegen das Tabellenschlusslicht der Premier League einen Sieg. Die Red Devils verpassen damit den Sprung in die Top Fünf.

Nach einer völlig verkorksten Premier-League-Saison, die für Manchester United auf dem 15. Tabellenplatz endete, entgingen die Red Devils in dieser Saison weitgehend großem Spott. Am Dienstagabend vor Silvester leistete sich der 20-malige englische Meister jedoch eine peinliche Blamage.

Gegen die historisch schwachen Wolverhampton Wanderers kam United nicht über ein 1:1 (1:1)-Unentschieden hinaus. Joshua Zirkzee hatte Manchester zwar in der 27. Minute in Führung gebracht, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte Ladislav Krejci allerdings für den Ausgleich. Der Tscheche war damit der erste Spieler der Wolves, der in diesem Jahr doppelt treffen konnte.

„Wir hatten während des gesamten Spiels zu kämpfen“, sagte United-Trainer Rúben Amorim bei Sky Sports. „Über die 90 Minuten betrachtet, hatten wir unsere Chancen, aber es fehlte an Spielfluss in der Offensive.“

Das Unentschieden gegen United bescherte Wolverhampton erst den dritten Punkt der laufenden Premier-League-Saison. Mit einem Torverhältnis von 11:40 ist das Tabellenschlusslicht jedoch weiterhin abgeschlagen und liegt nach 19 Spieltagen 15 Punkte hinter dem rettenden Ufer.

Bereits vor dem Spiel am Dienstagabend waren die Wolves die erste Mannschaft seit 123 Jahren, die nach 18 Spieltagen sieglos blieb.

United entgeht peinlicher Niederlage nur knapp

In der zweiten Halbzeit spielten die Gäste aber mutig auf und stellten United in einem ausgeglichenen Spiel vor Probleme. Sogar eine Niederlage schien lange im Bereich des Möglichen zu liegen. Yerson Mosquera hatte aus kurzer Distanz das 2:1 für die Wolves auf dem Fuß (64.).

Die BBC schrieb aus diesem Grund in der Schlussphase der Partie bereits: „So wie es gelaufen ist, werden die Wolves genauso enttäuscht über den einen Punkt sein wie Manchester United. Die Gäste hatten ihre Chancen.“

Lucky Punch von Zirkzee zählt nicht

Kurz vor dem Abpfiff jubelte Zirkzee noch einmal über den vermeintlichen Siegtreffer für United. Eine Überprüfung durch den VAR stellte jedoch eine Abseitsposition fest, die die Blamage besiegelte.