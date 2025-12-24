Premier League: Darum ist am Boxing Day in diesem Jahr nur ein Spiel

SPORT1 24.12.2025 • 11:59 Uhr Die Premier League bricht in diesem Jahr mit einer Tradition. Der Boxing Day verläuft anders als gewohnt.

In der englischen Premier League findet eine alljährliche Fußball-Tradition in diesem Jahr ein Ende. Denn am Boxing Day findet in diesem Jahr nur ein Spiel statt.

Bisher konnten sich Fans am zweiten Weihnachtstag in England stets auf einen nahezu kompletten Spieltag freuen. Ein echtes Highlight auf der Insel, aber auch auf der ganzen Welt.

Aber nicht in diesem Jahr: Am 26.12. findet in dieser Saison nur das Duell zwischen Manchester United und Newcastle United (ab 21 Uhr im LIVETICKER) statt. Nick Woltemade muss also kurz nach der Bescherung wieder ran.

Grund dafür ist die hohe Belastung der Spieler, speziell auch durch die Liga-Reform in den internationalen Wettbewerben Champions League, Europa League und Conference League.

Premier League nicht glücklich über ungewöhnlichen Boxing Day

Durch die Reform brauchen die internationalen Wettbewerbe bis zur K.o.-Phase einfach mehr Termine, was den Stress für die Profis zusätzlich erhöhte. Zudem verwies die Liga auf die Vorgaben der FIFA. Laut den Regularien müssen immer mindestens 72 Stunden zwischen den Austragungen zweier Spiele liegen.

Deshalb wird der zweite Weihnachtsfeiertag in diesem Jahr einfach wie ein normaler Freitag, mit eben nur einem Spiel, behandelt. Die übrigen Spiele steigen am Samstag und Sonntag, wenn das auch nicht ganz im Sinne der Premier League ist.

„Die Premier League möchte die Umstände anerkennen, die zu einer reduzierten Anzahl von Spielen am Boxing Day geführt haben – und damit eine wichtige Tradition im englischen Fußball beeinträchtigen“, teilte die Liga mit.

„Wie in den Vorjahren und im Einklang mit unserem Engagement gegenüber den Klubs wurden besondere Vorkehrungen getroffen, um mehr Zeit zwischen den Spielen während der Feiertage zu ermöglichen“, hieß es in der Mitteilung weiter.