Premier League: Havertz‘ Leidenszeit endet

Niklas Senger 30.12.2025 • 20:46 Uhr Kai Havertz kehrt nach langer Verletzungspause zurück in den Kader des FC Arsenal. Allerdings müssen die Gunners auf einen Leistungsträger verzichten.

Kai Havertz ist seinem ersehnten Comeback einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Der deutsche Nationalspieler steht erstmals seit dem Premier-League-Auftakt gegen Manchester United wieder im Kader des FC Arsenal.

Havertz hatte sich nach dem ersten Spieltag im August einer Knie-OP unterzogen und fehlte den Gunners seither. Auch große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison hatte er aufgrund einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Trainer Mikel Arteta deutete ein Comeback von Havertz bereits am zweiten Weihnachtstag an und erklärte, dass der Stürmer am 23. Dezember ins Training zurückgekehrt sei. „Ich denke, es wird nur eine Frage von Tagen sein“, beurteilte der Spanier die Chancen auf eine baldige Rückkehr.

Spitzenspiel! Havertz zurück, aber ein Star fehlt

Nachdem es für Havertz im Spiel gegen Brighton and Hove Albion noch nicht für einen Platz im Kader reichte, kehrte er nun ausgerechnet im Spitzenspiel gegen Verfolger Aston Villa (ab 21.15 Uhr im LIVETICKER) zurück.

Der Tabellenführer muss gegen die Villans jedoch auf einen seiner wichtigsten Leistungsträger verzichten. Declan Rice hatte sich im Spiel gegen Brighton am Knie verletzt und fiel daher am Dienstagabend aus. In seinen drei Saisons in London hatte der Engländer bisher nur drei Spiele verpasst.

„Declan hat während des Spiels einen heftigen Schlag gegen das Knie abbekommen, und zwar gleich zu Beginn der Partie. Als das Spiel zu Ende war, war sein Knie stark angeschwollen. Das Spiel kam für ihn zu früh“, sagte Trainer Arteta vor dem Anpfiff bei Sky Sports.