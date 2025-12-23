Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Premier League
Premier League
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TEAMS
Premier League>

Premier League: Havertz zurück im Teamtraining

Gute Nachrichten um Havertz

Kai Havertz kehrt ins Teamtraining des FC Arsenal zurück. Seit August hat der Nationalspieler keine Partie mehr bestritten.
Kai Havertz fehlt seit August verletzt
Kai Havertz fehlt seit August verletzt
© IMAGO/News Images
Felix Kunkel
Kai Havertz kehrt ins Teamtraining des FC Arsenal zurück. Seit August hat der Nationalspieler keine Partie mehr bestritten.

Kai Havertz ist nach langer Abwesenheit in das Mannschaftstraining des FC Arsenal zurückgekehrt. Der deutsche Nationalspieler absolvierte am Dienstag erstmals seit August wieder eine Einheit mit dem Team.

Wie groß die Freude über die Rückkehr des offensiven Mittelfeldspielers ist, ging aus einem Video hervor, das der Premier-League-Klub in den sozialen Medien teilte. Darin ist zu sehen, wie Havertz euphorisch von seinen Mitspielern begrüßt wurde.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Die Gunners treffen am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) im Viertelfinale des League Cups auf Crystal Palace. Für Havertz kommt dieses Spiel aber noch zu früh: Der Deutsche ist nicht Teil des Kaders.

Havertz-Comeback rückt näher

Seine Rückkehr auf den Trainingsplatz ist auch eine positive Nachricht für die Nationalmannschaft mit Blick auf die WM 2026. Sein bis dato letztes Länderspiel hatte Havertz im November 2024 in Ungarn absolviert.

In der aktuellen Saison kommt der 26-Jährige erst auf 30 Einsatzminuten, da er sich kurz nach dem Start in die neue Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzog. Zuvor hatte er bereits große Teile der Rückrunde der Vorsaison verpasst.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite