Premier League: Havertz zurück im Teamtraining

Kai Havertz ist nach langer Abwesenheit in das Mannschaftstraining des FC Arsenal zurückgekehrt. Der deutsche Nationalspieler absolvierte am Dienstag erstmals seit August wieder eine Einheit mit dem Team.
Gute Nachrichten um Havertz
Wie groß die Freude über die Rückkehr des offensiven Mittelfeldspielers ist, ging aus einem Video hervor, das der Premier-League-Klub in den sozialen Medien teilte. Darin ist zu sehen, wie Havertz euphorisch von seinen Mitspielern begrüßt wurde.
Die Gunners treffen am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) im Viertelfinale des League Cups auf Crystal Palace. Für Havertz kommt dieses Spiel aber noch zu früh: Der Deutsche ist nicht Teil des Kaders.
Havertz-Comeback rückt näher
Seine Rückkehr auf den Trainingsplatz ist auch eine positive Nachricht für die Nationalmannschaft mit Blick auf die WM 2026. Sein bis dato letztes Länderspiel hatte Havertz im November 2024 in Ungarn absolviert.
In der aktuellen Saison kommt der 26-Jährige erst auf 30 Einsatzminuten, da er sich kurz nach dem Start in die neue Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzog. Zuvor hatte er bereits große Teile der Rückrunde der Vorsaison verpasst.