Premier League: Last-Minute-Schock für Arsenal

Maximilian Lotz 06.12.2025 • 15:33 Uhr Nach 18 Spielen ohne Niederlage kassiert der FC Arsenal bei Aston Villa eine bittere Last-Minute-Pleite.

Später Nackenschlag für den FC Arsenal! Der Spitzenreiter der Premier League hat bei Aston Villa um Ex-Trainer Unai Emery eine bittere 1:2 (0:1)-Last-Minute-Pleite kassiert.

Zwar glich Leandro Trossard (52.) die Führung der Gastgeber durch Matthew Cash (36.) aus. Doch in der Nachspielzeit schockte Emiliano Buendía (90.+5) die Gäste mit dem umjubelten Siegtreffer.

Premier League: Bitterer Rückschlag für den FC Arsenal

In der Tabelle rückten die Villains nun bis auf drei Punkte an Arsenal heran. Manchester City kann mit einem Erfolg gegen den AFC Sunderland (JETZT im LIVETICKER) aber wieder auf Platz zwei vorrücken und den Rückstand auf die Gunners auf zwei Zähler verkürzen.

Für die Gunners war es die erste Niederlage nach 18 Partien. In der Liga konnte der Spitzenreiter zudem nur zwei der vergangenen fünf Partien gewinnen.

In den letzten drei Auswärtsspielen blieb das Team von Mikel Arteta sieglos.

Eberechi Eze traf zunächst für Arsenal (22.), doch das Tor wurde wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Der Belgier Trossard ersetzte den Neuzugang zur Pause - und traf nach nur sieben Minuten für die Londoner zum Ausgleich. Kurz vor Schluss wurde der Torschütze allerdings - offenbar leicht angeschlagen - wieder ausgewechselt.

Ex-BVB-Stars am späten Siegtor beteiligt

Als die Nachspielzeit fast abgelaufen war, schlug Buendía zu. Beteiligt am Siegtreffer waren auch die beiden früheren BVB-Stars Donyell Malen und Jadon Sancho. Malens Flanke legte Sancho per Kopf im Strafraum ab - anschließend bekam Arsenal den Ball nicht geklärt, Buendía traf schließlich aus dem Gewühl heraus.

Der Tabellenführer hatte in der Liga bislang nur Ende August bei Meister FC Liverpool verloren.

Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz fehlte Arsenal erneut. Unter der Woche hatte Teammanager Mikel Arteta mitgeteilt, dass die Rückkehr des Offensivspielers noch „eine Frage von Wochen“ sei.

Havertz hatte sich kurz nach dem Start in die neue Spielzeit aufgrund einer Knieverletzung einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen.

-----