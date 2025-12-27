Newsticker
Premier League: Nationalspieler mit Galavorstellung

Nationalspieler mit Galavorstellung

Kevin Schade glänzt im Trikot des FC Brentford und führt sein Team fast im Alleingang zum Sieg.
Kevin Schade beim Torjubel
Kevin Schade beim Torjubel
© IMAGO/Focus Images
Maximilian Lotz
Kevin Schade glänzt im Trikot des FC Brentford und führt sein Team fast im Alleingang zum Sieg.

Ein Tor mit links, ein Tor mit rechts und schließlich ein Tor mit dem Kopf - Kevin Schade hat mit einem lupenreinen Hattrick nach englischer Definition in der Premier League für Schlagzeilen gesorgt.

Der deutsche Nationalspieler führte mit seinem Dreierpack (7., 51., 90.+6) den FC Brentford fast im Alleingang zu einem 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den AFC Bournemouth. Auch am vierten Treffer war der Ex-Freiburger beteiligt, indem er Eigentorschütze Djordje Petrovic (39.) unter Druck setzte. Für die Gäste traf Antoine Semenyo (75.).

„Schades Hattrick heizt Brentford ein“, schrieb der Guardian. Nach dem Spiel sicherte sich Schade einen Spielball als Trophäe.

Schade feiert Comeback im DFB-Team

Für den 24-Jährigen waren es die Saisontore vier bis sechs. Es war zudem sein zweiter Dreierpack im Trikot der Bees, Ende November 2024 hatte Schade bei einem 4:1-Sieg gegen Leicester City ebenfalls drei Tore erzielt.

Zuletzt wurde der Flügelstürmer nach über einjähriger Abwesenheit von Bundestrainer Julian Nagelsmann wieder für die Nationalmannschaft nominiert. Im WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg bestritt Schade beim 2:0-Sieg sein fünftes Länderspiel.

