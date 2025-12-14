Premier League: "Tragisch“: Derby-Horror für Woltemade

Vincent Wuttke 14.12.2025 • 16:34 Uhr Nick Woltemade erlebt einen ganz bitteren Moment im Derby. Der deutsche Star macht ein krasses Eigentor.

Was für ein bitterer Moment für Nick Woltemade! In seinem ersten Tyne-Wear-Derby unterlief dem Stürmer von Newcastle United beim Auswärtsspiel in Sunderland ein Eigentor - und das nur 58 Sekunden nach Wiederanpfiff zum 0:1. Es war gleichzeitig der Endstand.

Sky-Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld litt mit dem deutschen Nationalstürmer mit. „Das ist ein Traumtor, aber ins falsche Netz! Ein perfekter Kopfball in die falsche Richtung. Der kam wie ein Geschoss. Ist das ein bitteres erstes Derby für Woltemade.“

In der Tat hätte es der 1,98 Meter große Angreifer auf der anderen Seite nicht besser machen können. Nach einer Flanke von der rechten Seite wollte Woltemade klären und beförderte das Leder mit Wucht aufs eigene Tor. Aus zehn Metern flog der Ball noch an die Unterkante der Latte und schlug ein.

Woltemade hielt sich direkt beide Arme über den Kopf und riss die Augen weit auf.

Woltemade mit Eigentor

Auch Sky-Experte Thomas Hitzlsperger analysierte die Szene: „Besser kann man es nicht machen. Tragisch. Es war ohnehin schon ein schwieriger Nachmittag für ihn. Und dann ist es nachvollziehbar, dass man da klären will. Dass der Ball dann so unter die Latte geht, ist extrem bitter.“

In England war Woltemades Aktion ebenfalls Thema. Gary Neville, Legende von Manchester United, sprach bei Sky Sports. „Er wäre auf der anderen Seite stolz auf den Kopfball gewesen. Was für ein Moment! Er hat seinem Keeper keine Chance gelassen.“

Bereits vor dem Eigentor fand Woltemade kaum ins Spiel. Newcastle verteidigte tief, hatte kaum Ballbesitz und so konnte sich auch der deutsche Stürmer nur wenig offensiv in Szene setzen.

In der 75. Minute wurde er dann vorzeitig ausgwechselt. Yoane Wissa kam stattdessen herein. Schmidt-Sommerfeld fand: „Das wird mit Abstand sein bitterster Tag im Trikot der Magpies.“