Publikumsliebling Woltemade? "Fans freuen sich riesig für ihn"

Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade entwickelt sich vor seinem ersten „Boxing Day“ auf der Insel mehr und mehr zum Publikumsliebling bei Newcastle United. „Man sieht, dass er eine sehr gute Verbindung hat, wenn er Tore schießt“, sagte Teammanager Eddie Howe am Mittwoch: „Man sieht, dass sich die Fans riesig für ihn freuen und er den Jubel mit ihnen genießt.“

Auch auf dem Feld scheint sich der 23-Jährige immer besser in der englischen Premier League zurechtzufinden. Bei seinem Doppelpack am vergangenen Wochenende gegen den FC Chelsea (2:2) habe Woltemade „seine beste Leistung“ seit dem Wechsel aus Stuttgart gezeigt, lobte Howe: „Besonders in der ersten Halbzeit hat er sehr gut gespielt. Man hat seine Qualitäten wieder für die Mannschaft gesehen – vor allem in seinem Zusammenspiel.“