Salah mit Assist und Rekord: Liverpool schlägt Brighton

Nach einer äußerst turbulenten Woche hat der FC Liverpool in der englischen Premier League den nächsten Sieg eingefahren - auch dank Mohamed Salah, der nach seinem brisanten Interview und der anschließenden Ausbootung als Joker zurückkehrte. Der Ägypter bereitete beim 2:0 (1:0) des englischen Meisters gegen Brighton and Hove Albion den zweiten Treffer vor und hat nun die meisten Torbeteiligungen in der englischen Topliga für einen Klub.

Nach nicht mal einer Minute belohnte Hugo Ekitiké (1.) das Pressing seiner Mannschaft und stellte auf 1:0. Der in der 26. Minute für Joe Gomez eingewechselte Salah bereitete in der zweiten Halbzeit das 2:0 des Ex-Frankfurters Ekitiké per Ecke vor (60.). Mit dem Sieg sprang Liverpool, bei dem Nationalspieler Florian Wirtz in der Startelf stand, vorerst auf den sechsten Platz, Brighton mit Teammanager Fabian Hürzeler rutschte auf Rang neun ab.

Salah, der in der vergangen Woche beim LFC in Ungnade gefallen war, kann nun 277 Torbeteiligungen für die Reds vorweisen. Zuvor hatte er sich den Rekord mit Wayne Rooney (Manchester United) geteilt.

Nachdem Liverpools Teammanager Arne Slot beim 3:3 bei Leeds United den Ägypter zum wiederholten Male nicht eingesetzt hatte, äußerte dieser zu Beginn der Woche seinen Unmut („Es fühlt sich an, als hätte der Klub mich unter den Bus geworfen“) und deutete gar seinen schnellen Abschied an. Anschließend nahm Slot den 33-Jährigen nicht mit nach Italien, wo die Reds in der Champions League ein schmeichelhaftes 1:0 bei Inter Mailand einfuhren.