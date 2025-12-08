Sieg bei Wolverhampton: United bleibt im Rennen um Europa

SID 08.12.2025 • 23:02 Uhr Der Rückstand auf den ersten Königsklassen-Rang beträgt nur einen Punkt.

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat in der Premier League die europäischen Plätze weiter fest im Blick. Die Mannschaft von Teammanager Rúben Amorim setzte sich am Montagabend mit 4:1 (1:1) beim noch sieglosen Schlusslicht Wolverhampton Wanderers durch und kletterte dadurch auf Tabellenrang sechs. Der Rückstand zu Crystal Palace auf dem vierten und damit letzten Champions-League-Platz beträgt lediglich einen Punkt.

Vor den Augen von Darts-Weltmeister und United-Fan Luke Littler brachte Bruno Fernandes (25.) die favorisierten Gäste Mitte des ersten Durchgangs in Führung. Unmittelbar vor der Pause glich dann aber Jean-Ricner Bellegarde (45.+2) mit dem ersten Ligatreffer der Wolves seit Ende Oktober aus. Doch Bryan Mbeumo (51.), Mason Mount (62.) und wieder Fernandes mit einem verwandelten Handelfmeter (82.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem 15. Platz im vergangenen Jahr spielt United in dieser Saison nicht europäisch.