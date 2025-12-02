Später Fallrückzieher: Woltemade und Newcastle verpassen Sieg

SID 02.12.2025 • 23:24 Uhr Die Magpies führen gegen Tottenham Hotspur bis tief in die Nachspielzeit. Dann packt Innenverteidiger Cristian Romero ein Kunststück aus.

Nick Woltemade und Newcastle United haben den dritten Ligasieg in Folge in der Premier League spät verpasst. Im Heimspiel gegen Tottenham Hotspur kassierten die Magpies in der Nachspielzeit den Ausgleich und mussten sich mit einem 2:2 (0:0) begnügen. Nationalstürmer Woltemade steuerte eine Vorlage bei.

Die Partie nahm spät Fahrt auf, nachdem im ersten Durchgang lediglich Joelinton für Newcastle am Pfosten gescheitert war (36.). Nach der Pause legte Woltemade eine Hereingabe auf Bruno Guimaraes ab, der platziert zur Führung abschloss (71.). Den schnellen Ausgleich durch Cristian Romero für Tottenham (78.) machte Anthony Gordon vermeintlich vergessen (86.). Doch der argentinische Weltmeister Romero glich erneut aus - sehenswert per Fallrückzieher (90.+5).