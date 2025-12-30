Standardschwäche: FC Liverpool zieht Konsequenzen

SID 30.12.2025 • 15:47 Uhr Die Reds trennen sich von ihrem Spezialtrainer. In Europas Topligen kassierte kein Team mehr Treffer nach Standardsituationen.

Der englische Fußballmeister FC Liverpool ist das anfälligste Team nach Standards in Europas Topligen - und hat deshalb Konsequenzen gezogen. Am Dienstag gaben die Reds die Trennung von ihrem Standardtrainer Aaron Briggs bekannt. Der LFC könne bestätigen, dass Briggs, der seit Juli 2024 Teil des Stabs von Teammanager Arne Slot in Liverpool war, seinen Posten aufgegeben habe, hieß es.

Gegen das Premier-League-Schlusslicht Wolverhampton Wanderers (2:1) hatte das Team um den deutschen Nationalspieler Florian Wirtz am Samstag den zwölften Gegentreffer nach einem Standard kassiert. In Europas fünf besten Ligen ist dieser Wert unübertroffen, Strafstöße sind ausgenommen. Der AFC Bournemouth und Nottingham Forest liegen gleichauf mit Liverpool, Bundesligist 1. FC Köln steht bei elf Standard-Gegentreffern.

Vor der Partie hatte Slot die Standardschwäche seines Teams kritisiert. „Mit unserer Bilanz bei Standardsituationen ist es unmöglich, unter die ersten vier oder fünf zu kommen, geschweige denn die Meisterschaft zu gewinnen“, sagte der Niederländer. Zur Hälfte der Meistersaison hätte Liverpool „kein einziges Tor nach einer Standardsituation kassiert“.