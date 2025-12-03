Newcastle? „Erinnert mich an Schalke“

SID 03.12.2025 • 06:33 Uhr Malick Thiaw schwärmt von seinem neuen Arbeitgeber Newcastle und zieht einen besonderen Vergleich.

Malik Thiaw hat in England eine neue Heimat gefunden - und Parallelen zu seinem Jugendklub Schalke 04 gezogen. Sein neuer Klub Newcastle United erinnere ihn „ein bisschen an Schalke 04. Die Stadt ist auch so fußballverrückt wie Gelsenkirchen. Die lieben den Verein. Es ist wie eine Religion für die. Alle brennen für den Verein. Jedes Spiel ist das Stadion ausverkauft“, sagte Thiaw im Sky-Interview.

Auch sein Teamkollege Nick Woltemade sieht Gemeinsamkeiten mit dem Revierklub: „Ich würde schon sagen, es ist vergleichbar mit Schalke so ein bisschen. Viele leben nur dafür und Newcastle ist auch so. Klar, es ist jetzt nicht wie im Pott, aber hier gibt’s auch nur Newcastle und halt diese andere Mannschaft, die noch hier ist. Also ich habe nie auf Schalke gespielt, aber ich vertraue Malick da jetzt mal.“

Thiaw stand von 2015 bis 2022 bei den Königsblauen unter Vertrag - zunächst in der „Knappenschmiede“, später auch bei den Profis. Nach der Station AC Mailand in Italien (2022 bis 2025) wechselte er im Sommer - ebenso wie Woltemade - in die Premier League zu Newcastle.