Tottenham siegt bei Crystal Palace - Leeds punktet weiter

SID 28.12.2025 • 19:38 Uhr Die Spurs beenden ein überwiegend enttäuschendes Jahr mit einem glücklichen Sieg.

Die Tottenham Hotspur haben zum Ende eines auf nationaler Ebene enttäuschenden Jahres einen schmeichelhaften Sieg eingefahren. Im London-Duell am 18. Spieltag der englischen Premier League bei Crystal Palace mit dem österreichischen Teammanager Oliver Glasner siegte der Europa-League-Sieger glücklich mit 1:0 (1:0).

Archie Gray (42.) erzielte kurz vor dem Seitenwechsel den Siegtreffer, zwei weitere Treffer durch Richarlison wurden jeweils wegen Abseits aberkannt. Ansonsten dominierte der FA-Cup-Sieger, einzig die Tore fielen trotz zahlreicher Chancen nicht. Nach der dritten Niederlage nacheinander fiel Crystal Palace auf Rang neun zurück, Tottenham verbesserte sich auf Platz elf.