Wirtz trifft erstmals: Liverpool schlägt Wolverhampton

Der deutsche Nationalspieler sorgt an einem emotionalen Nachmittag für Jubel beim FC Liverpool.

Florian Wirtz hat an einem emotionalen Nachmittag seine persönliche Erlösung beim FC Liverpool gefeiert. Beim 2:1 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers erzielte der deutsche Fußball-Nationalspieler in seinem 23. Einsatz für die Reds seinen ersten Treffer. Zuvor waren die Spieler mit zwei Kindern des verstorbenen früheren Liverpool- und Wolverhampton-Profis Diogo Jota ins Stadion eingelaufen, Fans beider Teams gedachten des im Sommer tödlich verunglückten Jota.

Es war das erste Duell der Teams, für die der Portugiese in England gespielt hatte. Jotas Ehefrau Rute Cardoso war ebenfalls im Stadion, in der 20. Minute - analog zur Trikotnummer Jotas - riefen die Fans den Namen des Verstorbenen.

Wirtz (42.) erzielte in der 1585. Pflichtspielminute für die Reds nach einem schönen Zuspiel von Hugo Ekitiké das 2:0, zuvor hatte der frühere Bayern-Profi Ryan Gravenberch (41.) für den Führungstreffer gesorgt. In der Tabelle sprang Liverpool auf den vierten Tabellenplatz, der Rückstand auf den Spitzenreiter FC Arsenal beträgt zehn Punkte. Die noch immer sieglosen Wanderers sind mit nur zwei Punkten Letzter.

Einen herausragenden Nachmittag erwischte Nationalspieler Kevin Schade, der beim 4:1 (2:0) des FC Brentford gegen AFC Bournemouth dreimal (7., 51., 90.+6) erfolgreich war. Damit verbesserte sich sein Team in der Tabelle auf den neunten Platz.

Arsenal setzte sich 2:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion mit Trainer Fabian Hürzeler durch. Damit verdrängten die Londoner Manchester City wieder von der Spitze, das zuvor 2:1 (0:0) bei Nottingham Forest gewonnen hatte. Rayan Cherki (83.) sorgte für den späten Siegtreffer ManCitys.