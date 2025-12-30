Woltemade als Joker: Newcastle holt Arbeitssieg bei Burnley

SID 30.12.2025 • 22:39 Uhr Nach drei sieglosen Partien setzen sich die Magpies wieder durch. Nationalspieler Nick Woltemade kommt in der Premier League erstmals von der Bank.

Mit einem Blitzstart und Nick Woltemade als Joker hat sich Newcastle United aus der Mini-Krise befreit. Nach drei Premier-League-Spielen ohne Sieg setzten sich die Magpies beim FC Burnley mit 3:1 (2:1) durch, Nationalspieler Woltemade kam dabei erstmals in der laufenden Ligasaison von der Bank. Sein Teamkollege Malick Thiaw stand über 90 Minuten in der Innenverteidigung.

Die Gäste legten furios los: Joelinton (2.) verwertete eine starke Hereingabe von Gordon, Woltemade-Ersatz Yoane Wissa (7.) staubte nach einem Abpraller bei seinem Startelfdebüt ab. Burnley meldete sich durch Josh Laurent (23.) zurück, doch kam nicht mehr zum Ausgleich. Thiaw vergab per Kopf noch die Riesenchance zur Vorentscheidung (78.), ehe Bruno Guimaraes (90.+3) in der Nachspielzeit den erst zweiten Auswärtssieg Newcastles perfekt machte.