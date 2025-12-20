Woltemade-Doppelpack für Newcastle nicht genug

SID 20.12.2025 • 15:35 Uhr Der Nationalspieler trifft gegen Chelsea zweimal, doch die Blues kommen zurück.

Auch ein Doppelpack von Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat Newcastle United nicht zum sehnlichst erhofften siebten Saisonsieg gereicht. Die Magpies verspielten beim 2:2 (2:0) eine vermeintlich beruhigende Führung - auch, weil Woltemade einen Hattrick liegen ließ und wegen eines Missgeschicks von Malick Thiaw.

Sechs Tage nach seinem spielentscheidenden Eigentor im Derby beim AFC Sunderland (0:1) brachte Woltemade sein Team mit seinen Toren Nummer sechs und sieben in der Premier League in Führung (4./20.). Chelsea aber schlug durch die Treffer von Kapitän Reece James (48.) und Joao Pedro (66.) zurück. Newcastle hat nur eines der jüngsten vier Ligaspiele gewonnen und ist Tabellenelfter, Chelsea bleibt Vierter.

Woltemades erstes Tor war ein klassischer Abstauber, danach klopfte er sich mit der Hand auf das Wappen auf seiner Brust. Bei seinem zweiten Treffer hielt er nach einer Flanke seines Sturmkollegen Anthony Gordon die Fußspitze hin, beim Torjubel warf er Kusshände ins Publikum. Kurz vor der Pause verpasste er seinen dritten Treffer (44.).

Das rächte sich, als James per Freistoß und schließlich auch Pedro trafen. Letzterer profitierte nach einem langen Abschlag im Zweikampf mit Thiaw davon, dass der DFB-Verteidiger unglücklich ausrutschte und bei Newcastle die Absicherung fehlte.