Woltemade-Hype trifft Familie

Johannes Behm 05.12.2025 • 09:47 Uhr Auch Nick Woltemades Familie ist von der Aufmerksamkeit um seine Person betroffen - seine Schwester aufgrund ihres Berufs sogar in besonderem Ausmaß.

Der Hype um Nick Woltemade hat nicht nur Auswirkungen auf seine eigene Person. Auch seine Familie ist davon betroffen.

„Meine Eltern müssen sich noch daran gewöhnen. Es stürzt gerade viel auf sie ein, auf meine Schwester sowieso“, verriet der 23-Jährige im Interview mit dem Wochenmagazin Stern.

Seine drei Jahre ältere Schwester sei aufgrund ihres Berufs stark von dem gestiegenen Bekanntheitsgrad ihres Bruders betroffen.

„Sie ist Grundschullehrerin. Man kann sich vorstellen, was in der Klasse los ist, wenn die Kinder erfahren, dass sie von einer Frau Woltemade unterrichtet werden“, betonte der deutsche Nationalspieler.

Woltemade: „Nicht leicht, wenn der jüngere Bruder ständig im Mittelpunkt steht“

Ein schlechtes Gewissen habe er deswegen allerdings nicht. „Nein, meine Schwester und ich haben ein super Verhältnis“, stellte Woltemade klar. „Wir telefonieren fast jeden Tag miteinander. Ich bin stolz auf sie und auch dankbar, dass sie all das seit Jahren mitmacht.“