Woltemade? "Manche sind daran zerbrochen, er nicht"

Benedikt Lohr 08.12.2025 • 22:36 Uhr Dietmar Hamann lobt Nick Woltemade für seine Leistungen bei Newcastle United und sieht den Stürmer sowohl bei seinem Klub als auch in der Nationalmannschaft auf einem vielversprechenden Weg.

Dietmar Hamann hat Nick Woltemade für seine bisherigen Leistungen bei Newcastle United gelobt und dem Stürmer sowohl auf Klub- als auch auf Nationalmannschaftsebene eine erfolgreiche Zukunft prognostiziert.

Im Interview mit dem kicker erklärte Hamann, warum der 23-Jährige im Nordosten Englands schnell Anerkennung gefunden hat: „Vor allem, weil er Verantwortung übernimmt, weil er Herz gezeigt hat.“ Angesichts der hohen Erwartungen sei das keineswegs selbstverständlich gewesen.

„Woltemade ist mit einem großen Preisschild gekommen, da wird einiges erwartet. Manche sind daran zerbrochen, er nicht“, sagte der 52-Jährige und führte aus: „Weil er ein besonnener Typ ist, der das ausblendet.“

„Es ist schwer, gegen Woltemade zu spielen“

Der frühere Newcastle-Profi sieht ihn sportlich wie emotional gut aufgehoben bei den Magpies, zumal er als Stürmer von „einem klasse Mittelfeld mit Sandro Tonali, Bruno Guimarães und Joelinton“ profitiere.

„Es ist schwer, gegen Woltemade zu spielen. Er passt ins Team und in eine Stadt, in der es nur um Fußball geht“, so Hamann.

Er bestätigte diesen Eindruck laut Hamann früh mit einem Kopfballtor bei seinem Debüt gegen Wolverhampton. Er kommt nach 19 Pflichtspielen auf sieben Treffer und eine Vorlage.

Woltemade überzeugt auch beim DFB

Parallel dazu hat sich der 23-Jährige auch international in den Fokus gespielt und gilt inzwischen als Mittelstürmer Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft. In acht Länderspielen erzielte Woltemade bereits vier Tore.

„Das bringt ihm weiteren Respekt ein“, betonte Hamann und verwies auf die schnelle Akzeptanz unter den Fans und Anhängern von Newcastle United.