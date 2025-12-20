Xavi Simons fliegt nach üblem Foul gegen Liverpool vom Platz

Christopher Mallmann 20.12.2025 • 19:28 Uhr Der frühere Bundesliga-Star Xavi Simons fliegt gegen Liverpool mit Rot vom Platz. Die Entscheidung fällt nach VAR-Check.

Der frühere Bundesliga-Star Xavi Simons ist beim Liga-Kracher gegen den FC Liverpool (JETZT im LIVETICKER) mit Rot vom Platz geflogen.

Der 22-Jährige - seit Sommer in Diensten von Tottenham Hotspur - traf Reds-Verteidiger Virgil van Dijk beim Stand von 0:0 mit ausgestreckter Sohle übel an der Achillessehne.

Der 34-Jährige ging sofort zu Boden und wälzte sich vor Schmerzen auf dem Rasen, konnte später aber weitermachen. Schiedsrichter John Brooks eilte herbei und zeigte Simons die Gelbe Karte.

Xavi Simons muss runter

Doch dabei blieb es nicht: Nach einer Weile schaltete sich der VAR und bat Brooks an den Monitor. Der 35-Jährige schaute sich die Szene an und entschied nach kurzem Überlegen auf Platzverweis.

„Horror-Tackling“, schrieb The Sun nach dem Foul. Und Daily Mail sah in der Aktion einen „verrückten Moment“.

Simons beschwerte sich zunächst, nahm die Entscheidung dann aber hin und verließ den Platz. Der Offensivspieler klatschte mit Trainer Thomas Frank ab und ging in die Katakomben.