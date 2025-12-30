"Muss mich kneifen": Bayern-Star erhält royale Ehrung

SID 30.12.2025 • 10:30 Uhr Sieben Mitglieder der englischen Nationalmannschaft werden vom britischen Königshaus geehrt. Auch Bayern Münchens Georgia Stanway gehört zu den ausgezeichneten Personen.

Große Ehre für die Europameisterinnen: Sieben Mitglieder der englischen Fußball-Nationalmannschaft sind im Rahmen der traditionellen New-Years-Honours des britischen Königs Charles III. für ihre Verdienste ausgezeichnet worden. Trainerin Sarina Wiegman erhielt die zweithöchste Auszeichnung des Ordens (DBE).

„Als ich zum ersten Mal nach England kam, hätte ich mir nie vorstellen können, wie viel Respekt und Herzlichkeit mir entgegengebracht werden würde“, sagte die Niederländerin Wiegman: „Ich bin den Fans für ihre Unterstützung zutiefst dankbar.“

Ehrentitel für Englands Nationaltrainerin

Wiegman erhält den Ehrentitel, nachdem sie die Lionesses im Sommer 2025 zu ihrem zweiten Europameistertitel in Folge geführt hat, erstmals gewann ein englisches Fußballteam einen großen Titel auf ausländischem Boden. Als ausländische Staatsbürgerin bleibt ihr allerdings der Titel „Dame“, das Pendant zum männlichen „Sir“, verwehrt. Erst vor zwei Wochen war sie zum bereits fünften Mal vom Weltverband FIFA zur Welttrainerin ausgezeichnet worden.

Neben Wiegman befindet sich unter den 1157 ausgezeichneten Personen auch Kapitänin Leah Williamson, die als CBE, der mittleren der fünf Ordensklassen, geehrt wurde. Die Spielerinnen Alex Greenwood, Keira Walsh, Georgia Stanway und Ella Toone sowie Mannschaftsarzt Dr. Ritan Mehta erhielten jeweils den Titel Member of the Order of the British Empire (MBE).