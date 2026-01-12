Account gehackt: Falscher Fernandes stichelt gegen ManUnited

SID 12.01.2026 • 08:10 Uhr Auf dem X-Profil von Bruno Fernandes, Kapitän der Red Devils, fordert jemand die Trennung von Investor Ineos. Der Klub reagiert prompt.

Ein Angriff auf den Mitbesitzer, Lob für Erzrivale Liverpool und eine seltsame Wechsel-Ankündigung: Was war bloß mit Bruno Fernandes los? Wer im Laufe des Sonntagabends auf das X-Profil des Kapitäns von Manchester United schaute, rieb sich verwundert die Augen.

Kurz nach Mitternacht sorgte der englische Fußball-Rekordmeister für Aufklärung. „Der X-Account von Bruno Fernandes wurde gehackt“, teilten die Red Devils auf dem Kurznachrichtendienst mit, „Fans sollten nicht auf Beiträge oder Direktnachrichten reagieren.“

X-Account wird gehackt

Vorausgegangen war eine Serie von Tweets, mit denen der „falsche“ Fernandes sich über United lustig machte. „Lasst uns Ineos loswerden“, schrieb er etwa mit Blick auf den ungeliebten Mitbesitzer des Vereins. Auch postete er ein Foto vom 7:0 Liverpools gegen United aus dem Mai 2023 und verkündete seinen Wechsel zu Pokalschreck Macclesfield FC. „Am Ende des Tages“, hieß es in einem weiteren Beitrag mit Geldsack-Emoji, „werde ich immer ein Gewinner sein. Ganz egal, was passiert.“

Der Hacker reagierte sogar auf den United-Post, in dem über seine Aktion aufgeklärt wurde. „Mist, gibt’s ja nicht“, spöttelte er, „ich werde es weitersagen.“ Ein Fan kommentierte sarkastisch: „Dieses Team kann nicht einmal einen X-Account verteidigen.“

United steckt in der Dauerkrise, von den jüngsten sieben Spielen wurde nur eines gewonnen. Das 1:2 im FA Cup am Sonntag gegen Brighton & Hove Albion bedeutete das erstmalige Scheitern an den Auftakthürden in beiden Pokalwettbewerben seit 1981/82.